'Toch elke week uitzending onderzoeksprogramma Argos op NPO Radio 1'

De Volkskrant meldde in juni dat de NPO flink wilde gaan snijden in de zendtijd en het budget van de onderzoeksprogramma's Argos en Reporter. Volgens een conceptplan zouden de programma's elkaar moeten gaan afwisselen op zaterdagmiddag.

''De afgelopen maanden hebben we behoorlijk in de piepzak gezeten'', zegt Walhof nu. ''We zijn heel blij dat dit plan niet doorgaat.''

In een korte verklaring aan de Volkskrant bevestigt de NPO dat het plan is geschrapt. ''Argos en Reporter blijven inderdaad op dezelfde plek. Onderzoeksjournalistiek is een speerpunt voor de NPO om een kritische blik op de samenleving te bieden. Ook in de weekprogrammering gaan we meer aandacht besteden aan onderzoeksjournalistiek. Daarover maken we in oktober meer bekend." Argos is een samenwerkingsverband tussen VARA, Human en VPRO.

Onderzoeksjournalistiek

Zowel Argos als Reporter staan als onderzoeksprogramma in hoog aanzien. Zij wonnen de afgelopen jaren diverse grote prijzen; zo is Argos dit jaar een van de drie genomineerden voor de Zilveren Reismicrofoon die vrijdag wordt uitgereikt. Het programma vestigde naam met de onthullingen over onder meer het fotorolletje van Srebrenica dat verdwenen was en geheime operaties van commando's in Afghanistan.