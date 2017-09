Ilse DeLange vond rol van interviewer in nieuw programma 'spannend'

In het AVROTROS-programma, waarvan de eerste aflevering donderdag om 21.20 uur op NPO 1 te zien is, gaat de zangeres samen met een Nederlandse artiest op ontdekkingsreis door Nashville, aan de hand van een countrynummer dat diepe indruk heeft gemaakt op hem of haar.

Hoewel het programma grotendeels over muziek gaat, komen er ook veel persoonlijke gesprekken langs. "Dat waren vaak gesprekken over het leven, over intieme onderwerpen", vertelt DeLange aan NU.nl.

"Dat was spannend, omdat ik de meeste gasten eigenlijk helemaal niet goed kende, ik had met de meesten alleen een, zoals ik het noem, 'wandelgangenvriendschap'", lacht ze. "Dan dan zit je daar opeens aan de keukentafel of op de veranda en heb je het over hun jeugd", aldus de zangeres.

Nashville

Nashville heeft een speciale plek in het hart van DeLange, die in 1998 haar debuutalbum World of Hurt opnam in de Amerikaanse countrystad. "Sindsdien heb ik daar goede vrienden en treed ik er ook weleens op met The Common Linnets", vertelt ze.

De zangeres heeft zeker ambitie om in Amerika meer voet aan de grond te krijgen. "Maar ik ben gewoon een heel realistisch mens, ik ben ontzettend blij met hoe mijn leven nu is. Maar stel dat het ooit zou gaan lukken, dan is dat natuurlijk wel de slagroom op de taart die ik al heb", aldus DeLange.

Social media

De zangeres is benieuwd wat kijkers van haar nieuwe programma vinden. "Natuurlijk zal ik ook wat gaan scrollen op social media, dat kan ik toch niet laten. Ik geloof mensen ook nooit die zeggen dat ze daar nooit kijken", vindt DeLange.

"Het is belangrijk wat het publiek vindt en ik zal gevleid zijn met positieve reacties. En negatieve reacties? Ach ja, uiteindelijk hoef je ook niet alles te lezen. Je kunt niet iedereen tevreden houden, toch? Je bent wie je bent!"