VPRO-directeur Lennart van der Meulen heeft kritiek op NPO

"We moeten steeds vaker vooraf toestemming vragen voor het ontwikkelen van programma's. Er zit nauwelijks lijn in het crossmediabeleid en het onlinefort van de NPO wordt almaar zwaarder opgetuigd'', zei Van der Meulen woensdag.

De VPRO-directeur vindt het essentieel om zelf meester te blijven in de keten van de programmaontwikkeling en noemt deze onafhankelijkheid ''de essentie die nodig is voor creatieve, kritische en vernieuwende media''. Van der Meulen: "Iets anders is uiteindelijk de dood in de pot."

De VPRO komt in het nieuwe tv-seizoen met nieuwe initiatieven op NPO 3 en op internet. Van der Meulen benadrukte dat de VPRO multimediaal wil zijn om zijn publiek te bereiken. "We willen de vrijheid om aan de grenzen te opereren. Want aan de rand van het peloton zit de mogelijkheid om de koers te verleggen, te ontsnappen aan het gewone, nieuwe wegen in te gaan."