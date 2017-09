James Corden wint televisieprijs Gouden Roos

Dat heeft de European Broadcasting Union (EBU), die de uitreiking organiseert, woensdag bekendgemaakt.

De Britse komiek maakt sinds 2015 naam in de Verenigde Staten met zijn Late Late Show op CBS, waaruit ook het razend populaire Carpool Karaoke komt. In dat onderdeel rijdt Corden met zijn gasten rond in een auto terwijl ze liedjes zingen.

"Er is geen betere winnaar denkbaar voor de eerste Rose d'Or Entertainer of the Year Award", zegt de organisatie in een statement. "De internationale impact van Cordens fantasierijke en grappige werk was in het afgelopen jaar enorm. Als je de voormalig First Lady kan strikken weet je dat je een hit hebt en deze award prijst Cordens enorme talent en creativiteit."

Corden krijgt de prijs tijdens de 56e uitreiking van de Gouden Rozen op 19 september in Berlijn. Eerder werd al bekend dat ook Angela Lansbury in het zonnetje wordt gezet met een oeuvre-award. In de competitie dingen ook enkele Nederlandse tv-programma's mee. Zo zijn Mindf*ck van Victor Mids en het jeugdprogramma Anti Pest Club van de EO en Zapp genomineerd.