Derk Bolt keert terug naar Colombia voor aflevering Spoorloos

Afgelopen juni maakten Bolt en Follender in het grensgebied met Venezuela een reportage voor Margriet, een meisje dat in 1990 als baby van drie maanden werd geadopteerd door een Nederlands echtpaar en op zoek was naar haar biologische moeder.

Tijdens de zoektocht werden de twee televisiemakers ontvoerd door leden van guerrillabeweging ELN. Om uit handen van het Colombiaanse leger te blijven, namen de guerrilla's de twee mannen mee op een barre tocht door de jungle.

Met hulp van verschillende humanitaire organisaties werden de twee een week later vrijgelaten.

Een maand na hun vrijlating keerden Bolt en Follender terug naar het land, om daar in een veilig gebied het vervolg van de zoektocht te filmen. Maandag 11 september is het complete verhaal van Margriet te zien in Spoorloos.

Eind augustus werd bekend dat de presentator een boek gaat schrijven over de ontvoering. Het boek, getiteld Ontvoerd, komt in november uit.