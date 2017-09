Aart Staartjes vindt dat Sesamstraat 'wordt vermoord'

In gesprek met Nieuwe Revu zegt de 79-jarige acteur, die zich al jaren boos maakt over de veranderingen in het uitzendschema van het programma, dat hij "direct in het hart" wordt geraakt als de netmanager van NPO en de baas van de NTR "samen roepen dat Sesamstraat niet meer van deze tijd is".

"Flikker nou toch op, het draait allemaal om de reclame. Het is een geldkwestie. Met het programma zelf is niks mis, het gaat om de plek die het krijgt", aldus Staartjes, die sinds 1984 te zien is als Meneer Aart.

In een reactie aan NU.nl laat de NTR weten dat "het voortbestaan van Sesamstraat niet ter discussie staat".

Sesamstraat was jarenlang te zien om 18.00 uur op NPO3. In 2009 werd dat 17.30 uur en verhuisde naar NPO1, sinds 2016 is het programma niet meer te zien op reguliere televisie, maar alleen nog via het themakanaal Zappelin Xtra.

Toekomst

Staartjes twijfelt over de toekomst van Sesamstraat. "Ik heb werkelijk geen idee hoelang Sesamstraat nog te zien zal zijn. Ik las dat de licentie vorig jaar is verlengd tot eind 2018, maar wat dat zegt? Ze kunnen herhalen wat ze willen, want de herhalingsrechten zijn afgekocht. Voorheen maakten we honderd nieuwe afleveringen per jaar, de laatste keer was dat nog maar de helft. De eerstvolgende opname staat gepland voor december, maar ik blijf sceptisch."