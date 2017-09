Najib Amhali droomde als kind al van grote televisieshow

Als kind wilde Amhali aan de Soundmixshow meedoen of in een film spelen. "Ik was altijd een gangmaker, maar ik wist die weg als kind niet te bewandelen", legt hij uit aan NU.nl. "Het kwam er pas uit toen ik op mijn achttiende naar de toneelschool ging."

Amhali wist al heel jong dat hij in de schijnwerpers wilde staan. "Vroeger bracht mijn vader mij naar Circus Mariska. Op een gegeven moment was Pipo De Clown daar en hij zocht iemand die hem kon helpen. Uiteindelijk koos hij mij uit en had ik mijn eerste echte optreden. Het smaakte naar meer."

Aan het programma zou Amhali zijn kinderen zo mee laten doen. "Het leuke aan Little Big Stars is dat kinderen niet beoordeeld worden op wat ze doen. Zonder oordeel mogen ze hun talent laten zien en dat is veilig. In een van de uitzendingen speelt een kind bijvoorbeeld prachtig op een piano. Nu heb ik mijn zoon ook een piano gegeven, maar voorlopig ramt hij er alleen nog op helaas."

Opnieuw

Na een lange carrière in het theater, een hoofdrol in de film Valentino en nu de overstap naar televisie is Amhali erachter dat de werelden niet met elkaar te vergelijken zijn. "In het theater is alles live. Het publiek krijgt iets te zien en moet het daarmee doen, maar bij televisie kan alles nog een keer", legt Amhali uit. "Bij een verspreking gaat het nog een keer opnieuw en alles is natuurlijk mooi belicht." Deze voordelen kon de cabaretier waarderen omdat de gasten in zijn programma niet altijd meteen zeggen of doen wat van hen wordt verwacht.

"Tijdens de opnames heb je kinderen die je graag wilt laten stralen met hun talent, maar het kan ook zo zijn dat ze opeens niks willen zeggen of doen", legt hij uit. "Kinderen zijn absoluut niet te regisseren en doen waar ze zin in hebben. Af en toe is het wel moeilijk dat je er niks uit krijgt of dat ze geïnteresseerd zijn in andere dingen. Maar ik heb zelf een kindertheater achtergrond, dus begrijp redelijk hoe ze in elkaar zitten. Dat los ik dan op mijn eigen manier weer op door bijvoorbeeld een vraagje over hun kapsels te stellen."

Opgewonden

"Ik ben niet zenuwachtig voor dit programma dat op prime-time uitgezonden wordt, maar wel lichtelijk opgewonden", vertelt hij. "Ik heb mij goed kunnen voorbereiden voor dit programma. Zo mocht ik in Amerika bij Steve Harvey meekijken bij de opnames van Little Big Shots, zoals het programma daar heet." Volgens de komiek hadden de twee meteen een klik. "We zijn natuurlijk beiden komiek en ik kom uit Nederland, waar zijn schoonzoon (voetballer Memphis Depay, red.) ook vandaan komt."

Groot verschil met het Amerikaanse programma is dat het in Nederland allemaal minder overdreven is. "Soms werd er wel een halfuur gerepeteerd op het applaus van het publiek", weet de cabaretier te vertellen. Wel is de televisiewereld iets dat Amhali blijft ambiëren naast het cabaret. "Als ik de luxe heb om het te blijven combineren, dan lijkt mij dat heel leuk. Een talkshow zal je mij niet zien doen, maar een personalityshow die meer om mijzelf gaat zie ik wel zitten."