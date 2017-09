Matthijs van Nieuwkerk vindt reacties over zijn haar hilarisch

Het nieuwe kapsel van de televisiepresentator was daags na de terugkeer van De wereld draait door reden voor grappen op sociale media.

"Een hilarisch stormpje", zegt Van Nieuwkerk daarover in een gesprek met het AD.

De wereld draait door keerde maandag terug na de zomerstop van de talkshow. Hoewel serieuze onderwerpen de revue passeerden, maakte het uiterlijk van de 56-jarige presentator de meeste tongen los.

"Want laten we eerlijk zijn: wie heeft het vandaag nog over Arjen Lubach. Korea, kabinetsformatie, mijn blonde haar, dat lijkt de dagkoers. (...) Morgen is de opwinding weer voorbij en mijn haar weer iets grauwer, want zo'n Italiaans zomersouvenir van zon en zee verschiet helaas snel van kleur weet ik uit ervaring. In oktober is dat het weer zo grauw als een stoeptegel."

Toch sluit hij niet uit dat hij nog wat langer blond door het leven gaat. "Zeg nooit nooit. Ik heb nog twee blonde weken om daarover na te denken."