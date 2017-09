Recensieoverzicht: 'Documentaire Jesse vertoont geen enkel ongemak'

Omroep BNNVARA wilde de documentaire aanvankelijk maandagavond op tv uitzenden, maar zag daarvan af na aanhoudende kritiek.

Vooral het feit dat maker Joey Boink zelf actief was voor GroenLinks toen de opnames werden gemaakt, was critici een doorn in het oog.

Maandagavond werd de documentaire vertoond in een zaal van Carré, ook is de titel te koop via Blendle.

Parlementaire redactie De Telegraaf

"De beelden vol pakkende speeches, onderlinge grapjes en rake replieken rijgen zich aaneen. Een enkele keer wordt de muziek onheilspellender, bijvoorbeeld als het gaat over de onthullingen in deze krant over het opgepoetste imago van de partijleider. Maar inhoudelijk wordt nauwelijks daarop ingegaan, noch op zijn politieke standpunten."

Hanneke Keultjes, politiek verslaggever AD

"Het enige moment van ongemak bij Klaver is als hij in zijn geboorteplaats Roosendaal wordt geconfronteerd met een vrouw die zegt dat haar vader de beste vriend is van Klavers vader. Met zijn Marokkaanse vader heeft de GroenLinks-leider geen contact. Ook de scène kort na de uitvaart van zijn in april onverwacht overleden moeder is aangrijpend. (…) Filmmaker Joey Boink laat verder vooral zien dat niet alleen Klaver - maar met name de mensen om hem heen - gaan geloven in de monsteroverwinning voor GroenLinks."

Frank Hendrickx, politiek redacteur de Volkskrant

"Er is in de documentaire veel oog voor de voorbereidingen van debatten en ook voor het persoonlijke leven van Klaver, maar de politieke spanningen en discussies binnen de partij blijven in nevelen gehuld. (…) Het meest persoonlijke moment is het overlijden van zijn moeder. Boink mag filmen als Klaver door haar lege huis loopt. Blijkbaar wist de GroenLinks-leider toen al dat er een documentaire in de maak was. Anders valt niet te verklaren waarom hij toestond dat Boink filmde."

Haro Kraak, media-, cultuur- en literatuurjournalist de Volkskrant

"Op geen enkel moment schiet er iemand uit zijn slof of is de wanhoop nabij. Ergernis? Angst? Frustratie? Woede? Niks ervan. (…) BNNVara, die Jesse aanvankelijk enthousiast had aangekocht, besloot de film niet uit te zenden, om de schijn van partijdigheid te voorkomen. Een tamelijk idioot besluit en een laffe reactie op de commotie, aangezien Boink altijd transparant is geweest over zijn betrokkenheid en zijn rol ook duidelijk benoemt in de film."

Philip de Witt Wijnen, parlementair verslaggever NRC

"Klaver in z'n boxershort en in bed met z'n vrouw. Klaver aan het werk: in overleg met z'n campagneteam en teksten oefenend met z'n speechschrijver. Maar we zien vooral: een selectie beelden van een triomferende lijsttrekker die zijn partij naar een op handen lijkende monsterzege leidt. (…) Het probleem is dat de zwakke momenten van de energieke lijsttrekker in een hectische campagne nauwelijks in beeld komen. (…) Het feit dat GroenLinks het "jammer" vindt dat de documentaire niet wordt uitgezonden is begrijpelijk. Maar ook veelzeggend."

