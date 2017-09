Tom Kleijn nieuwe presentator Brandpunt

Kleijn meldt het nieuws op Twitter. Hij schrijft: "Breek: zeer vereerd. Per 1/10 word ik een van de presentatoren bij Brandpunt. Een einde aan 19 jr NOVA/Nieuwsuur. Op naar nieuwe avonturen!"

Kleijn begon in 1995 als verslaggever bij de actualiteitenrubriek TweeVandaag en stapte in 1997 over naar NOVA. Hij volgde in januari 2011 Willem Lust op als correspondent voor Nieuwsuur in de VS.

Voor de reportage Hunting for Taliban kreeg Kleijn samen met cameraman Joris Hentenaar in 2006 een Emmy Award. Zijn ervaringen in Irak legde hij vast in het boek Zwemmen in Bagdad (2008)