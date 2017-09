Lex Harding boos over verdwijnen Rob Stenders' Platenbonanza

In een brief aan het bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep uit de radioman zijn ongenoegen over de gang van zaken.

"Zelden was er op de Nederlandse radio een programma dat met zoveel deskundigheid en passie gemaakt werd. Een programma waar gezien de populariteit enorm veel luisteraars plezier aan beleven. Het getuigt van minachting voor de luisteraar om juist dat programma te schrappen", citeert het AD uit de brief.

"Bovendien is het van de zotte om een begenadigd radiomaker als Rob Stenders af te serveren", vervolgt de voormalig Veronica-dj en radiobaas.

Annemieke Schollaert

Stenders raakte zijn programma kwijt nadat hij was overgestapt van AVROTROS naar zijn oude werkgever BNNVARA. Hij had verwacht Platenbonanza, dagelijks tussen 14.00 en 16.00 uur op Radio 2, te kunnen blijven maken, maar de NPO besloot anders. Het tijdslot wordt vanaf 1 september bezet door Annemieke Schollaert, die overkomt van 3FM.

Rob Stenders is in gesprek met BNNVARA om programma's te kunnen blijven maken op NPO Radio 2. Dit vertelde omroepdirecteur Gerard Timmer eerder. "Wij zouden het fantastisch vinden'', zei Timmer. ''We nemen hem graag op in BNNVARA-huize, maar we hebben niet zelf een radiozender. Het is aan NPO Radio om daar een besluit over te nemen."