Jeroen Pauw heeft twijfels over nieuwe talkshow NPO

"Het kan leiden tot bijzondere tv-ongelukken." Dat zegt Pauw in een interview in Het Parool. "DWDD heeft niet alleen een van de beste presentatoren van Nederland, het is een ijzersterke formule en heeft een fantastische redactie."

De journalist denkt dat het, zeker in de zomer, lastiger is om mensen om 19.00 uur naar de tv te lokken. "Juist in dat enorm lastige slot moet een nieuw praatprogramma komen dat, terecht of onterecht, altijd vergeleken gaat worden met DWDD. Het kan leiden tot bijzondere tv-ongelukken."

Opwinding

Maandagavond begint Pauw weer met zijn programma, nadat Eva Jinek drie maanden de latenightshow bij NPO presenteerde. Naar eigen zeggen komt hij "niet terug in een land van opwinding", ondanks dat het politieke seizoen weer begint.

"Ik hield er sowieso geen rekening mee dat er een kabinet zou zijn op het moment dat ik terugkwam. Er hangt eerder een sfeertje van: zoek het maar uit met al dat geklets in Den Haag."