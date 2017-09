Mattie Valk krijgt ochtendprogramma met wisselende co-host op Q-Music

"Achter de schermen zijn we bezig met meer vernieuwingen, maar daarover maken we binnenkort meer bekend”, zegt Valk. "We hebben allerlei toffe ideeën die zowel op de radio als in beeld en op social media hoor- en zichtbaar zullen zijn. We blijven de luisteraars bij de show betrekken en er zullen veel vaker gasten langskomen in de studio.”

Sinds de breuk met Wietze de Jager was Wim van Helden een tijd lang te horen als co-host van de ochtendshow van Qmusic. Afgelopen zomer namen Kai Merckx en Mandy Woelkens het tijdslot tijdelijk over.

Het duo Mattie en Wietze viel in mei uiteen, vlak nadat het vijfjarig jubileum van hun ochtendshow groots was gevierd. De dj's hadden met Talpa Radio gesproken over een mogelijke overstap toen Valk besloot toch zijn contract met Qmusic te verlengen, wat De Jager niet kon waarderen.

Vorige week werd bekend dat De Jager niet meer terugkeert bij de zender. Hij heeft inmiddels bij Talpa getekend en gaat onder meer Shownieuws presenteren op SBS6.