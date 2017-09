Carré en Blendle vertonen documentaire Jesse Klaver

Dat heeft producent Janneke Doolaard donderdag laten weten aan het ANP. Hoe de kaartverkoop verloopt, is nog onduidelijk.

Blendle

De documentaire zal maandagavond vanaf 20.00 uur ook live te zien zijn via de digitale krantenkiosk Blendle. Dat laat oprichter Alexander Klöpping weten. "Het is de belangrijkste film van de afgelopen verkiezingen", vertelt hij desgevraagd aan NU.nl.

"Blendle heeft eerder dit jaar een experiment gedaan met VICE, waarbij er interviews te zien waren met lijstrekkers. Deze veelbesproken documentaire is de volgende stap. Sommige journalistiek laat zich beter vatten in tekst, andere in beeld en weer andere in audio. We willen er zijn voor alle vormen van journalistiek."

De film gaat 4,99 euro kosten. Producent DOXY krijgt 70 procent van de omzet, net zoals andere uitgevers die publiceren via Blendle.

Auteursrechten

Doolaard kreeg de auteursrechten terug van BNNVARA en kan met Boink bepalen wat er met het materiaal gaat gebeuren. Jesse zal ook in meerdere bioscopen te zien zijn, zei de producent. Of de documentaire ook nog ergens op tv komt, is nog niet bekend.

Omroep BNNVARA wilde de documentaire over GroenLinks-leider Jesse Klaver aanvankelijk komende maandagavond op tv uitzenden, maar zag daarvan af na aanhoudende kritiek. Vooral het feit dat Boink toen de opnames werden gemaakt zelf actief was voor GroenLinks was critici een doorn in het oog.