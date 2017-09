Giel Beelen vond 3FM 'veilig en braaf'

"Ik wil er geen vervelende dingen over zeggen, omdat ik een geweldige tijd gehad heb en de mooiste dingen heb kunnen doen.", aldus Beelen in De Telegraaf.

"Ik heb er met veel plezier gewerkt, maar de verjonging moet er ook in. Als je ziet wat er in de hitlijsten gebeurt, wat daar voor muziek in staat, daar moet je op de een of andere manier toch wat meer in meegaan." Beelen heeft er naar eigen zeggen een hoop energie ingestoken. "Op een moment is het klaar en sluit je het hoofdstuk af."

Beelen presenteerde 20 jaar bij 3FM, waarvan lange tijd een ochtendprogramma, eind 2016 startte hij het weekendprogramma On Stage. Woensdagochtend werd bekendgemaakt dat Beelen de overstap maakte naar Veronica om daar opnieuw een ochtendprogramma te gaan maken.

"Op festivals spraken mensen mij vaak aan: 'ik mis het wel hoor'. En ook zelf merkte ik dat ik minder klaar was met een ochtendprogramma dan ik een tijdlang heb gedacht."

Ochtendprogramma

"De eerste gesprekken die ik met Talpa's radiodirecteur (het bedrijf waar Veronica onder valt red.) voerde hadden wat mij betreft ook helemaal niet de insteek van een ochtendprogramma. Dat kwam pas later ter sprake en toen dacht ik 'waarom ook niet'."

Na zijn overstap realiseerde Beelen zich dat hij ook bij een mediabedrijf is gaan werken dat ook op televisiegebied een hoop mogelijkheden biedt. "The Voice werd ergens geroepen, maar ik weet niet eens of ik dat zou kunnen en eigenlijk denk ik dat dat het leukste is als echte zangers dat blijven doen. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal op me af gaat komen. Op zich biedt mijn contract voldoende mogelijkheden om er dingen naast te doen."