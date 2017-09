Chantal Janzen vindt zichzelf een ‘Funda-freak’

"Ik ben echt heel erg goed in dat soort dingen uitzoeken", vertelt Janzen tijdens de RTL najaarspresentatie aan NU.nl.

"Als iemand tegen me zegt wat hij precies zoekt, ga ik aan de slag. Ik ben echt een Funda-freak. Ik stalk mijn vrienden ook vaak. Dan vraag ik: is dit niets voor jullie? Kom we gaan kijken!", aldus de presentatrice.

Naast het op zoek gaan naar bijzondere hobby’s, biedt &Chantal ook veel ander vermaak.

"We hebben zang, dans, sketch en ik ben er dus ook", vertelt Janzen. "Ik vond het ook heel leuk om weer te kunnen dansen en zingen in de show, want dat heb ik tot nu toe altijd een beetje gescheiden gehouden van theater en televisie. Om dat nu te kunnen integreren in één programma, vind ik echt superleuk", aldus de presentatrice.