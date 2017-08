Gordon denkt in trouwshow teken overleden moeder te hebben gekregen

"Ik heb ooit met mijn moeder afgesproken dat als er na haar dood iets heftigs zou gebeuren in mijn leven, ik een vlinder zou zien", vertelt Gordon tijdens de RTL najaarspresentatie aan NU.nl.

"Nou, ik heb in mijn leven nog nooit zo veel vlinders gezien. Zo bizar. Ik dacht, dit is oké, dit is een teken dat het gaat gebeuren", aldus de presentator.

Gordon moest wel even slikken toen hij tijdens de presentatie beelden terugzag van zijn programma. "Ik was best wel geëmotioneerd. Ik bedacht me opeens hoe kwetsbaar ik me opstel ten overstaan van het hele Nederlandse volk. Dat is best wel even een ding, daar had ik nog niet echt goed over nagedacht", lacht hij.

De presentator denkt dat Gordon Gaat Trouwen heel anders is dan zijn andere programma's. "Dit is het meest intieme wat ik ooit heb gedaan", vertelt hij. "Ik heb er absoluut geen spijt van, maar het is een heel gek idee dat ik straks met iemand ben. Ik heb ook echt het idee dat het gaat lukken, dat is heel heftig", aldus Gordon.