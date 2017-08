SBS en NU.nl verlengen samenwerking uitzenden voetbalwedstrijden

Dat zijn SBS en NU.nl-eigenaar Sanoma overeengekomen.

Naast liveduels en alle samenvattingen van de Champions League, die daarnaast op tv-zender Veronica worden uitgezonden, zendt NU.nl ook weer al het andere voetbal uit waarvan SBS de rechtenhouder is. Dat betreft alle oefenduels van het Nederlands elftal, alle samenvattingen van de Jupiler League en alle samenvattingen en enkele liveduels van het toernooi om de KNVB-beker.

De afgelopen twee seizoenen werkte NU.nl op voetbalgebied al nauw samen met SBS-zenders SBS6 en Veronica. Toen had Sanoma nog de meerderheid van de aandelen van deze zenders in handen. Nu SBS Broadcasting recent volledig eigendom is geworden van Talpa moesten er nieuwe afspraken gemaakt worden.

Hoogtepunten

NU.nl-hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman is zeer verheugd over het resultaat van dit proces. "De Champions League is één van de belangrijkste voetbaltoernooien. We zijn er trots op dat we dit kunnen uitzenden op NU.nl, maar vinden het ook tof om te zien dat het wordt gewaardeerd dat we de ochtend na een speelronde alle hoogtepunten overzichtelijk presenteren."

Ook SBS is erg tevreden. "Wij zijn blij dat we de samenwerking met NU.nl kunnen voortzetten, de voetbalfans zijn hier de afgelopen twee jaar aan gewend geraakt. Het is een kruisbestuiving tussen online en lineaire live tv, die positief bijdraagt aan de algehele beleving van bijvoorbeeld de Champions League. Voor ons biedt NU.nl dus meerwaarde naast onze uitzendingen op onze zenders en onze eigen online platformen", aldus een SBS-woordvoerder.

Feyenoord

Feyenoord vertegenwoordigt Nederland dit seizoen in het hoofdtoernooi van de Champions League. De eerste speelronde is op 12 en 13 september.

De Rotterdammers spelen op 13 september in De Kuip tegen Manchester City.