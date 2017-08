Linda de Mol presenteert nieuwe 'nostalgieshow'

Zo nemen Nicolette Kluijver, Bridget Maasland en Miljuschka Witzenhausen de weekendeditie van RTL Boulevard voor hun rekening. Vanaf volgende week presenteren zij om het weekend het showbizzprogramma.

Beau van Erven Dorens, Ruben Nicolai en Peter van der Vorst blijven van maandag tot vrijdag verantwoordelijk voor de afleveringen. Wie de rol van Luuk Ikink op zich neemt, is nog niet bekend.

Linda de Mol

Carlo Boszhard en zijn vriend Harald, Winston Gerschtanowitz en Renate Verbaan en Victoria Koblenko en Evgeniy Levchenko zijn de koppels die meedoen met The Story Of My Life. Eerder maakte de zender al bekend dat André Hazes en zijn vriendin te zien zijn in het programma van Linda de Mol. In de show worden bekende Nederlandse stellen getransformeerd naar hoogbejaarden.

Vorig jaar zond RTL al een proefaflevering uit met Wesley Sneijder en Yolanthe Sneijder-Cabau.

Zaterdag 14 oktober begint op RTL4 Oh, wat een jaar. In deze 'retrotainmentshow' gaat presentatrice De Mol samen met Ruben Nicolai en Jeroen van Koningsbrugge naar een jaar dat achter ons ligt. Dat doen ze aan de hand van nostalgische fragmenten en muziek.

Deze zogeheten captains vormen iedere aflevering een duo met een bekende Nederlander die dat jaar bewust heeft meegemaakt.

Chantal Janzen

Chantal Janzen krijgt vanaf zaterdag 28 oktober een eigen personalityshow onder de naam &Chantal, waarin ze ook zingt en acteert.

In de show ontvangt ze bekende en onbekende gasten en deelt ze met de kijker haar blik op de wereld. Iedere show heeft een thema.

Videoland

Misdaadjournalist John van den Heuvel duikt in de wereld van de motorbendes in de nieuwe documentaire Motorbendes onder vuur, die te zien zal zijn op Videoland van RTL. Het mediabedrijf belooft nog meer eigen documentaires aan te kondigen, die voor de videobetaaldienst worden gemaakt.

Ook verschijnt een derde reeks van de serie Nieuwe buren op Videoland, krijgt Suspects een tweede serie en komt er een nieuw seizoen van Nieuwe tijden uit op het video ondemand platform.

RTL5

RTL5 stuurt bekende Nederlanders op reis in het nieuwe reisprogramma Celebrity Citytrip. Rick Brandsteder gaat op reis naar Kopenhagen met zangeres Ryanne van Dorst.

Andere BN'ers die aan elkaar gekoppeld worden tijdens de citytrips zijn Naomi van As en Willie Wartaal. Albufeira is hun bestemming, volgens de rapper een toeristische plek waar hij menig meisje tijdens vakanties heeft versierd. Heleen van Royen gaat op reis met Victoria Koblenko. Dennis Weening met Rico Verhoeven.

Matige halfjaarcijfers

Nederlanders kijken steeds minder traditioneel tv en spelers als Netflix mengen zich in de markt. Dat merken ze ook bij RTL. Topman Sven Sauvé wond er tijdens de najaarspresentatie geen doekjes om.

"We hebben zojuist vrij matige halfjaarcijfers gepresenteerd. Maar het zijn niet de omstandigheden die ons succes bepalen. Dat doen we nog altijd zelf."

En daarom zet het mediabedrijf het komende seizoen meer dan ooit in op het maken van programma's voor alle platformen. Sauvé: "We spreken niet langer van kijktijd, maar van RTL-tijd. Het maakt ons echt niet meer uit hoe een consument kijkt, als hij maar naar RTL-content kijkt."