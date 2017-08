Salaris Sylvie Meis niet de reden voor einde samenwerking met SBS6

"Dat is zo'n onzin", aldus Meis in een interview in Grazia.

"De Nederlandse pers is daar zelfs nog creatiever in dan de Duitse. Ik moet zeggen: het is very entertaining. Ik moet er ook vaak om lachen, maar in dit geval kan ik het gerucht uit de wereld helpen. Het is me niet om het geld te doen geweest."

"SBS6 en ik hebben onze agenda's naast elkaar gelegd en het was onmogelijk om het allemaal in te plannen. Het is ook nooit mijn prioriteit geweest." Daarmee bevestigt Meis een eerdere verklaring van Jeroen van der Boom, waarmee ze destijds het programma presenteerde.

'Jammer'

De presentatrice ervaart het als spijtig dat ze vooralsnog niet op de Nederlandse televisie zal terugkeren.

"Ik vond het leuk om te doen en nieuwe dingen te leren. Dat kon bij SBS. Ik vind het jammer dat er geen nieuw seizoen met mij komt, maar je weet nooit wat de ­toekomst brengt. Ik houd van ­spontaniteit en diversiteit in mijn carrière."