Wietze de Jager maakt overstap naar tv als presentator Shownieuws

"Na een lange periode van onzekerheid ben ik ontzettend blij dat ik een contract bij Talpa heb getekend en nu aan de slag ga bij Shownieuws.", zegt De Jager in een door SBS verstuurd persbericht.

Vanad 1 oktober zal De Jager in zijn nieuwe functie te zien zijn.

"Hoewel ik radiomaker ben en blijf, ben ik heel enthousiast en ook nieuwsgierig om mijn eerste serieuze stappen op televisie te maken bij SBS. Shownieuws draait om de wereld van media en entertainment, onderwerpen die ook in mijn radioprogramma’s een grote rol hebben gespeeld. Het voelt als een logische stap om bekend en onbekend terrein te combineren."

Mattie & Wietze

Het succesvolle radioduo Mattie (Valk) en Wietze viel in mei uiteen, vlak nadat het vijfjarig jubileum van hun ochtendshow groots was gevierd. Terwijl Mattie en Wietze spraken over een overstap naar een van de zenders van Talpa Radio, besloot Mattie zijn contract met Qmusic te verlengen.

Hij hoopte dat ook Wietze zou blijven, maar die meldde zich ziek en zat sinds begin mei thuis. De nieuwe ochtendshow van Valk begint op 4 september.

Afgesloten

De Jager heeft het hoofdstuk rondom hem en Valk afgesloten. "Ik ga er geen woorden meer aan vuil maken, het boek is dicht", zei hij op Radio 538.

"Er is veel geschreven en veel gezegd. Het was een onzekere periode. Je weet niet wat je wil doen en waar je naartoe gaat. Je hebt heel veel jaren in iets geïnvesteerd en dan valt dat weg. Dat is wel even wennen."