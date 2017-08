Giel Beelen krijgt ochtendshow op Radio Veronica

Beelen is vanaf 9 oktober te horen op de zender met De Veronica Ochtendshow met Giel tussen 6.00 uur tot 9.00 uur.

"Een plek krijgen op een van de meest historische radiomerken die er bestaat, daar kun je als radiomaker alleen maar van dromen", zegt Beelen in een persbericht.

Nieuwe bands

"Dus ja, ik ga weer radio maken in de ochtend, begin de dag met een lach, met de Giel Mobiel jaag ik bekend Nederland weer de stuipen op het lijf en zo zullen er nog vele oude vertrouwde, maar ook nieuwe programma-items in mijn gloednieuwe show op Radio Veronica te horen zijn. Mijn programma draait om muziek en ik kan in de live-studio van Radio Veronica weer veel nieuwe bands ontvangen."

Via de site RadioFreak waren dinsdagavond al foto's uitgelekt waarop Beelen poseert met het blauwe logo van Radio Veronica.

De 40-jarige Beelen was zondagavond voor het laatst te horen bij 3FM, waarvoor hij bijna twintig jaar werkte.

Op dit moment staat dj Niek van der Bruggen in de ochtend van Veronica geprogrammeerd. Of en waarheen hij zal verkassen is nog niet duidelijk.

Luistercijfers

Radio Veronica heeft op dit moment een marktaandeel van 4,2 procent en staat daarmee op plek 10 van alle radiozenders in Nederland. Beelens vorige werkgever, NPO Radio 3FM, staat daar met 4,3 procent net boven.

3FM blijft in het aantal luisteraars dalen. Tussen mei en juni leek de zender weer wat op te krabbelen, maar de laatste cijfers laten weer een afname zien.