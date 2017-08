Telegraaf wil documentaire Jesse Klaver kopen en uitzenden

Dat vertelt Telegraaf-hoofdredacteur Paul Jansen op Telegraaf TV.

Jansen zegt dat het een "goed moment" is om het materiaal van de documentaire over GroenLinks-leider Jesse Klaver nu aan te schaffen. "Gezien alle ophef willen we de documentaire graag voor de kijker meenemen, om te laten zien waar hij nou precies over gaat. We willen 'm wel graag kwalificeren als propagandafilm en niet als documentaire."

"Het ging erom dat er met gemeenschapsgeld een documentaire is aangekocht die in dienst van een politieke partij is gemaakt", aldus Jansen. "Het is verstandig van BNNVARA om de docu niet uit te zenden. Tegelijkertijd is er 75 uur aan ruw materiaal. BNNVARA heeft zelf de keuze gemaakt wat ze daarvan gebruiken."

Jansen wil daarom al het gemaakte materiaal bekijken, om na te gaan wat de potentiële kijkers van de documentaire niet te zien zouden krijgen. "We willen dus niet alleen de film uitzenden, maar ook het verhaal eromheen, zodat de kijker zelf de balans kan opmaken."

Bedrag

De Telegraaf is nu in afwachting van BNNVARA of zij akkoord gaan met de verkoop. Volgens de hoofdredacteur gaat het om een bedrag waarbij de zender "geld zou verbranden" als zij niet op het voorstel ingaan. "Het is een bedrag waarvan ik me afvraag of BNNVARA het zich kan veroorloven om het niet te verkopen."

BNNVARA heeft laten weten vooralsnog geen beslissing te hebben genomen over wat er met de documentaire gaat gebeuren.

Producente van de documentaire Janneke Doolaard zegt in een reactie dat "er een dikke rij van aanbieders staat'' en dat de Telegraaf er een van is. Meer wilde zij er niet over kwijt.

Kritiek

De documentaire zou aanvankelijk volgende week maandag te zien zijn. In de film liet de GroenLinks-leider zich volgen tijdens zijn werk en zijn privéleven tijdens de verkiezingscampagne van eerder dit jaar.

Op de film kwam veel kritiek omdat maker Joey Boink zelf voor GroenLinks actief was tijdens de laatste verkiezingscampagne. Daarop werd besloten om de film niet meer te vertonen.