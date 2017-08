Maker Jesse Klaver-documentaire had commotie 'wel verwacht'

"Ik was niet enorm verrast dat er überhaupt wat commotie over was, dat had ik wel verwacht van tevoren", zegt Boink maandagavond in Jinek.

Dat BNNVARA vanwege de ophef rondom Boink, die tijdens de campagne zelf actief was voor GroenLinks, besloot Jesse te schrappen, verbaasde de documentairemaker wel. "Ik was verbaasd en verrast", omschreef Boink zijn eerste reactie toen hij zondag via zijn producent te horen kreeg dat Jesse niet uitgezonden zou worden.

"Samen met de producent en de omroep heb ik er alles aan gedaan om voor onafhankelijkheid te zorgen", vertelt Boink. "Kort daarvoor had ik BNNVARA nog gesproken en de film was vol enthousiasme gepresenteerd tijdens de seizoenspresentatie."

Raar verhaal

Boink vindt het "een raar verhaal" dat BNNVARA besloot zijn documentaire niet uit te zenden. "Ik weet niet hoe de interne communicatie bij BNNVARA is geweest", zei de filmmaker, die zei "meerdere keren" om de tafel te hebben gezeten met de omroep en altijd open te zijn geweest over zijn werk voor GroenLinks.

De filmmaker hoopt dat Jesse toch nog ergens wordt vertoond. "Ik hoop natuurlijk dat de film wordt uitgezonden. Ik hoor van heel veel mensen dat ze ‘m nu heel graag willen zien."

Boink heeft niet de rechten over de film en een hermontage is volgens hem ook geen optie. "Dan wordt het een vergelijkbare film en dan krijg je een rechtenkwestie." Volgens hem wil BNNVARA de film "niet kwijt".