Jan Kooijman tijdens nieuw dansprogramma 'tegen eigen grenzen aangelopen'

In het KRO-NCRV-programma, dat Kooijman bedacht en presenteert met zijn voormalige So You Think You Can Dance collega en danser Ish Ait Hamou, wordt er afgereisd naar zes verschillende landen. Daar dompelen de twee zich onder in zes verschillende culturen en leren ze ondertussen de dans van het land.

Toen Kooijman tijdens opnames in Thailand zijn knie verdraaide was hij erg geschrokken. "Ik was bang dat ik mijn meniscus gescheurd had, daar leek het ook even op, maar gelukkig was het 'maar' een verrekking van de buitenband", vertelt hij op de NPO najaarspresentatie aan NU.nl. Hoewel de presentator niet geopereerd hoefde te worden, lagen de opnames bijna vier maanden stil.

Uitputtingsslag

Daarnaast vond Kooijman het leren van één bepaalde dans erg pittig. "In Peru moesten we op vierduizend meter hoogte de zogenaamde 'schaardans' leren, gekleed in een enorm pak met een schaar in mijn handen en een grote lampenkap op mijn hoofd. Een enorm moeilijke dans, en dat bijna zonder zuurstof. Dat was een enorme uitputtingsslag", vertelt hij.

Kooijman vond het ook erg confronterend. "Je denkt toch stiekem dat je altijd jong blijft en alles altijd kunt blijven doen, maar op dat moment ben ik toch wel erg tegen mijn grenzen aangelopen", aldus de oud-danser.

Volgens de presentator heeft hij ondanks alles veel gelachen tijdens de opnames, al waren er ook tranen. "Ish en ik hebben in Peru samen enorm moeten huilen. Waarover? Dat ga ik niet vertellen, dat moet je zelf maar zien", aldus Kooijman.