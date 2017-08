Jelle Brandt Corstius wil met nieuw programma 'iets heel anders dan Rusland'

"Je moet niet de hele tijd hetzelfde doen", vertelt de journalist en presentator tijdens de NPO najaarpresentatie aan NU.nl. "Ik wil echt een keer iets anders dan Rusland. Dat ken ik nou wel, al die omaatjes waarmee je altijd wel leuke televisie hebt", aldus Corstius, die voor de VPRO meerdere reportageprogramma's over Rusland maakte.

In Robo Sapiens onderzoekt de journalist wat er allemaal op het gebied van kunstmatige intelligentie te vinden is. Daarbij twijfelde hij soms of sommige ontwikkelingen niet te ver gaan.

"Er zijn bijvoorbeeld drones die zelf beslissingen nemen of ze iets bombarderen. Zo heeft het Israëlische leger drones rondvliegen die, als zij een radarinstallatie zien, erop af duiken en ontploffen", vertelt Corstius. "Er is dus geen overleg meer met een persoon en dat vind ik persoonlijk wel eng. En dat is dan nog maar het topje van de ijsberg, wat er verder allemaal bij legers gebeurt weten we eigenlijk niet", aldus de journalist.

Robot

Corstius presenteert het programma met een robot en dat zorgt soms voor onverwachte momenten. "Die robot gaf bijvoorbeeld af en toe de Hitlergroet, zijn arm ging middenin een interview dan opeens omhoog", lacht de programmamaker. "Hij viel ook opeens om toen hij tijdens het filmen een zebrapad overstak en er net een bus aankwam. Ja, we hebben veel lol gehad met dat ding", aldus Corstius.

Robo sapiens is vanaf zondag 29 oktober te zien op NPO2.