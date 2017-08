Lubach praat met Duitse presentator Jan Böhmermann over samenwerking

NPO-presentatoren schoven aan bij Eva Jinek om te vertellen over hun tv-plannen komend najaar. Lubach verklapte daar aan tafel dat hij direct na de presentatie naar Duitsland rijdt voor een afspraak met Böhmermann.

"Hij heeft me uitgenodigd. We gaan een biertje drinken samen en kletsen over of we eventueel een soort Europese samenwerking kunnen aangaan."

Komiek en presentator Böhmermann kwam onder vuur te liggen om het beledigen van de Turkse president Erdogan.

Hij kreeg begin juni een Europese prijs voor een satirisch project en droeg de waardering op aan Zondag met Lubach, het succesvolle satirische programma van Arjen Lubach.