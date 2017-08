NPO investeert in online en on demand-aanbod

"We zetten de komende jaren flink in op on demand en online", aldus NPO-voorzitter Shula Rijxman. "Het budget hiervoor wordt drie keer zo hoog. We willen daar zijn waar onze kijkers en luisteraars zitten."

Voor NPO Start (voorheen NPO Gemist) worden onder meer korte documentaires en experimentele series ontwikkeld. "Ook gaan we extra investeren in origineel Nederlands topdrama van internationale allure", aldus Rijxman.

Komend seizoen zijn verschillende nieuwe online initiatieven te zien, zoals het nieuwe middagmagazine voor jongeren, genaamd Club HUB. Dat is te volgen via NPO3.nl, NPO 101TV en YouTube. "We willen nog veel meer bieden op NPO Start", zegt Rijxman. "Bingewatching, previews. Dat is wat het publiek verwacht."

Verder wordt meer ingezet op "alle generaties", aldus NPO-directeur Frans Klein. "Daarom zie je veel nieuwe gezichten op NPO 1 en snijden we onderwerpen aan voor jong en oud."

Nieuwe gezichten

Die nieuwe gezichten zijn onder anderen Sophie Hilbrand, Özcan Akyol, Marlijn van Weerdenburg, de jongens van Streetlab en Ilse de Lange. Hilbrand maakt een programma over seksualiteit in Hotel Sophie (BNNVARA), Van Weerdenburg en Daan, Tim, Jasper en Stijn van Streetlab helpen bij een nieuwe relatie in Hotel Romantiek (KRO-NCRV) en DeLange nodigt bekende artiesten uit in Nashville in Ilse’s Veranda (AVROTROS).

Eerder werd al bekend dat De Wereld Draait Door nog maar zes maanden per jaar te zien zal zijn. Over de invulling en presentatie van een talkshow voor de rest van het jaar vinden de komende tijd gesprekken plaats. Volgens Rijxman ontstaat er "ruimte voor nieuw talent op de vooravond". "Ruimte voor een hele nieuwe lichting programmamakers. Wat de presentator betreft: graag een presentatrice deze keer."

Drama en satire

Op NPO 3 en NPO3.nl worden vaker thema's behandeld voor jongvolwassenen en voor kinderen is er de nieuwe satirische ochtendrubriek de Boterhamshow en een extra lang NOS Jeugdjournaal. Voor NPO 2 gaat Leo Blokhuis op zoek naar onze calvinistische volksaard in Achter de Dijken (KRO-NCRV) en neemt Jelle Brandt Corstius een kijkje in de toekomst met Robo sapiens(VPRO). Ruben Terlou gaat Door het Hart van China (VPRO).

Nederlands drama en satire is er ook volop, zoals Penoza V (KRO-NCRV),Voetbalmaffia (KRO-NCRV), Van God Los (BNNVARA), Zondag met Lubach (VPRO) en Sluipschutters (BNNVARA). Danny Ghosen onderzoekt met Danny Demonstreert (NTR) radicale protestbewegingen en Hunted (AVROTROS) komt met een tweede seizoen.