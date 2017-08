Irene Moors wilde eerst testen of ze nieuwe quizshow aankon

"Ik wilde zeker weten dat ik het kon voordat ik ‘ja' zei, dus ik ben flink door de mangel gehaald. We hebben het format getest en onderzocht of het programma werkt. En het leuke was, ik moest echt even presteren, maar had er meteen plezier in", aldus Moors.

Moors vindt ook na dik een kwart eeuw op televisie nog uitdagingen in het vak. "Ik heb helemaal geen quizervaring. Ik ben bijna 29 jaar op televisie, maar heb nooit eerder een quiz gedaan."

Zooitje

In De perfecte vraag is het niet aan de presentatrice om de vragen te stellen, maar testen drie kandidaten de kennis van honderd man publiek. Hoe beter de vraag, hoe meer punten en geld een deelnemer verdient. Een perfecte vraag wordt door vijftig mensen goed beantwoord.

Hoewel haar rol klein lijkt, is Moors noodzakelijk voor het programma: "Ik moet het spel uitleggen en begeleiden, de score bijhouden en helpen bij vertwijfeling. Er staat soms echt heel veel geld op het spel, dat in één klap verloren of verdubbeld kan worden. En ik zorg natuurlijk voor de sfeer, het moet wel gezellig blijven."