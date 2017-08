Giel Beelen heeft afscheid genomen bij 3FM

Beelen richtte na afloop van zijn weekendprogramma On Stage het woord tot de luisteraar. Hij deed dat live vanuit het poppodium Rotown in Rotterdam tijdens de releaseparty van het nieuwe album Colussus van Triggerfinger.

"Dit is de laatste keer dat ik het podium pak, de laatste keer dat ik presenteer op 3FM en de laatste keer dat ik on stage sta, gelijknamig aan de titel van mijn laatste programma waar ik, net zoals bij vele andere programma's, zoveel plezier heb beleefd", zei Beelen in de laatste minuten van zijn show.

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) maakte zijn vertrek vorige week bekend, tegelijk met de nieuwe programmering waarin hij niet meer voorkomt. Zijn contract met BNN-VARA wordt beëindigd.

'Grande finale'

Beelen noemde de ochtendshow, die hij jarenlang presenteerde en waar hij eind vorig jaar al mee stopte, de "grande finale" bij 3FM. Ook benoemde de dj Serious Request als toonbeeld voor zijn radiocarrière bij 3FM. Tegelijkertijd benadrukte Beelen bij de zender zoveel dingen te hebben meegemaakt, dat die eigenlijk "te veel zijn om op te noemen".

De zender voelde volgens Beelen aan als een familie, die een belangrijk deel in is gaan nemen van zijn leven. Ondanks zijn vertrek voelt de 40-jarige dj zich niet te oud voor de radio. "Het tegendeel is waar, de liefde voor de radio blijft en ik hoop dat 3FM de komende tijd gaat doen waar ze voor bedoeld is."

Beelen bedankte tot slot zijn werkgever, medewerkers en luisteraars. "Ik zou eigenlijk tegen iedereen persoonlijk willen zeggen: 'bedankt'. Ik weet dat ik soms best een rare ben geweest en dat sommigen dachten: 'wat moet je met dat mannetje', maar het was altijd uit liefde voor de radio."

Over zijn eigen toekomstplannen heeft hij nog niets gezegd, maar Beelen liet zondagavond weten dat hij geen afscheid hoefde te nemen van de luisteraars.