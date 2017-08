Documentaire Jesse Klaver nergens uitgezonden

BNNVARA heeft dit besloten nadat zondag al bekend was geworden dat Jesse volgende week maandag niet op televisie te zien zal zijn. Er stond een voorpremière gepland in bioscoop Pathé Rembrandt in Utrecht, maar deze gaat ook niet door.

De uitzending is door de omroep geannuleerd na commotie over de journalistieke onafhankelijkheid. In de film liet de GroenLinks-leider zich volgen tijdens zijn werk en zijn privéleven tijdens de verkiezingscampagne van eerder dit jaar.

Op de film kwam veel kritiek omdat maker Joey Boink zelf voor GroenLinks actief was tijdens de laatste verkiezingscampagne.

Toestemming

GroenLinks meldt aan NU.nl dat zij en productiehuis Doxy Films de vertoning in Pathé graag door wilden laten gaan, maar dat dit niet kan zonder toestemming van BNNVARA.

Het productiehuis en Boink laten in een reactie weten het 'teleurstellend te vinden' als de film helemaal niet wordt uigezonden. "Hopelijk vinden we alsnog een mogelijkheid, want daar is veel vraag naar", aldus Doxy-producent Janneke Doolaard.