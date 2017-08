Jesse Mensah nieuwe co-presentator Willem Wever naast Tess Milne

Mensah, die eerder te zien was in Flikken Maastricht, kijkt uit naar zijn eerste presentatieklus. "Presenteren is voor mij een totaal nieuwe ervaring en wat dat betreft denk ik stiekem dat ik me geen betere start had kunnen wensen", zegt hij.

"Een programma voor en met kinderen, dat naar mijn idee precies de juiste balans heeft tussen vermaak en inhoud. En even eerlijk, wie wil er nou niet in zijn of haar jeugdsentiment staan?"

Mensah is in oktober voor het eerst in het kinderprogramma te zien.