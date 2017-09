Bram Moszkowicz verbaasd door medekandidaten Kroongetuige

Hoe is het de deelnemers vergaan? NU.nl spreekt met kandidaten Bram Moszkowicz, Thijs Zeeman, Frits Wester, Esmée van Kampen en presentatrice Monic Hendrickx.

De deelnemers hebben - in tegenstelling tot de kijker - niets gezien en moeten aan de hand van minieme aanwijzingen de moord proberen op te lossen. Dat wordt bemoeilijkt door de kroongetuige, die er aan het eind van het spel met het zwijggeld vandoor gaat als hij erin slaagt de moord onopgelost te laten.

Bram Moszkowicz

Moszkowicz: "Iedereen dacht van tevoren dat ik een voorsprong zou hebben, maar dat was zeker niet het geval. Als advocaat heb ik juist altijd aan de andere kant gestaan in dit spel."

De voormalig strafpleiter had eerder aangegeven te willen weten tegen wie hij het moest opnemen in het spelprogramma voordat hij instemde eraan deel te nemen. "Met sommige mensen zou ik niet zo lang onder een dak willen zitten."

Zorgen die achteraf onterecht bleken. "De sfeer was ontzettend goed, heel erg ontspannen. Sommige kandidaten hebben mij wel verbaasd. Frits Wester was ontzettend zwijgzaam, terwijl hij op televisie altijd zo'n grote bek heeft."

Was dat omdat Wester zo opging in het spel, of zat er wellicht een dubbele agenda achter? De politiek verslaggever zwijgt in alle talen. "Ik vertrouw niemand, zelfs de ober van Nieuwspoort niet meer."

Expeditie Robinson

Voor actrice Esmée van Kampen was het 'liegen en bedriegen' naar eigen zeggen niet makkelijker dan het voor de journalist was. "Dat was mijn enige twijfel toen ik gevraagd werd om mee te doen aan dit programma. Als ik ga liegen, zie je dat direct. Ik ben een open boek. Toen ik hoorde dat de makers van Expeditie Robinson het programma hadden gemaakt, gaf dat voor mij de doorslag om tóch mee te doen."

"Het volgende programma waarin we samen te zien zullen zijn", knipoogt Wester.

Testament

Bijna iedereen in Öregrund zat in het complot, vertellen de deelnemers. "Een werknemer in het hotel bleek zelfs een grote rol te spelen. Daar kwamen we pas achter nadat we de eerste aflevering zagen. De kijker weet veel meer dan wij, dat maakt de serie ook zo leuk."

De amateur-rechercheurs namen voor het programma hun intrek bij een afgelegen hotel, vlak bij de plaats delict. Niet alleen het hotel, maar het volledige Zweedse dorp was hun 'crime-scene', waar aanwijzingen te vinden waren waarmee de deelnemers de moord op konden lossen.

Zeeman: "We kregen wel wat kritiek van de dorpsbewoners, dat we te hard hadden gereden. Niet geheel onterecht overigens. Toen ik tijdens een opdracht met Fatima Moreira de Melo in de auto zat, vroeg ik me af of ik mijn testament eigenlijk wel op orde had. Maar verder zijn we door iedereen in Öregrund met open armen ontvangen."

Presenteerdebuut

Voor 'hoofdcommissaris' Monic Hendrickx wordt de Kroongetuige haar presenteerdebuut. "Ik vond het fantastisch om te doen. Het is heel anders dan bijvoorbeeld acteren in Penoza. Daar doe je alsof de camera er niet is, terwijl je met presenteren juist de kijker het scherm in probeert te lokken. Ook mijn rol is in Penoza heel anders, daar sta ik aan de andere kant. Nu ben ik niet de dader, terwijl ik dat in Penoza natuurlijk vaak wel ben."

Voor de kijker heeft Hendrickx wel een tip. "Zorg ervoor dat je het bier, fris of chips al klaar hebt staan als je gaat kijken, want je moét erbij blijven. Anders mis je de kleine dingen, en het gaat echt om de details."

Afleveringen

Kroongetuige is vanaf zaterdag 2 september om 22.00 uur te zien op RTL 4. Deelnemers Achmed Akkabi, Bram Moszkowicz, Marcel Musters, Esmée van Kampen, Tooske Ragas, Frits Wester, Fatima Moreira de Melo, Thijs Zeeman en Monica Geuze proberen de dader van de moord én zijn kroongetuige te ontmaskeren. Elke week valt een speurder af. In totaal zijn er acht afleveringen.