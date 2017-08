Jan Versteegh noemt vaderschapsprogramma meest persoonlijk

"Dat staat natuurlijk heel dicht bij me", zei de 31-jarige presentator tegen NU.nl bij de najaarspresentatie van BNNVARA. "Ik dacht: ik word vader, wat een verantwoordelijkheid. Ik had allemaal vragen en dacht dat meer vaders die zouden hebben, dus ik wilde daar een programma over maken."

Een van de verrassendste dingen die Versteegh meemaakte tijdens het draaien, was een zogenaamde unborn child reading. "Dan gaat iemand in gesprek met je kind, in de buik. Mijn vrouw was daar niet bij. Kijk, iedereen moet doen waar hij baat bij denkt te hebben en ik zou ook niet zeggen: dit moet je niet doen."

"Maar ik ben daar gewoon te nuchter voor. Ik geloof niet dat je een gesprek met een kind in een buik kunt hebben, en zeker niet dat het kind terugpraat."

Eigenwijs

Versteegh kreeg bij de reading onder meer te horen dat hij een eigenwijze dochter krijgt. "Maar dat hadden we zelf ook wel kunnen bedenken."

Een vaste 'papadag' gaat de presentator, die in het najaar zijn dochter verwacht, niet krijgen. "Ik wil het liefst veel thuis zijn. Ik werk freelance, dus ik ben soms wel een of twee weken vrij. Of ik werk heel veel, of heel weinig. Dat gaat een beetje op en neer."