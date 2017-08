Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen verheugen zich op middagshow

Onder de noemer Mark plus Rámon, het nieuwste duo op de radio, nemen ze het stokje over van Frank van der Lende, die noodgedwongen naar het weekend verhuist.

De twee doen op dit moment nog de lunchshow, tussen 12 en 2 uur 's middags, maar voelden al aan dat er meer in zat. "Tussen 12 en 2 zit je iets meer op de achtergrond. Ik voel de lampen al branden en dat voelt lekker'', zei Verkoeijen bij de seizoenspresentatie van BNNVARA.

Veel gaan ze vooralsnog niet veranderen aan hun show. ''Het wordt een verlengde van de lunch, al wil je aan het einde van de dag worden bijgepraat over het nieuws van de dag.'' Zijn collega vult aan: ''We zijn met deze show ook redelijk blanco begonnen. Als een soort canvas die we langzamerhand hebben volgekliederd."

Luistercijfers

Hoewel het met de luistercijfers van 3FM momenteel niet zo goed gaat, voelen de heren geen druk dat ze straks op een van de meest prominente tijdstippen van de dag te horen zijn. ''Gek genoeg voel ik geen druk'', aldus Verkoeijen. ''We gaan gewoon dingen doen die we leuk vinden en gaan lekker ons programma maken.''

Voor Van der Molen komt de stap naar de middagshow redelijk snel sinds zijn komst bij 3FM. ''Binnen twee jaar zit ik van 4 tot 6 uur in de nacht nu tussen 4 en 6 uur in de middag.'' De twee zijn zeer te spreken over hun samenwerking. ''We zijn heel verschillend, maar in zo'n korte tijd zijn we er achter gekomen dat het heel goed klikt'', aldus Verkoeijen.