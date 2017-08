BNNVARA presenteert zich voortaan als één merk

Radio-dj Frank van der Lende begint donderdagmiddag als eerste met zijn radioshow op 3FM onder de noemer BNNVARA.

Volgens Timmer, die eveneens een nieuw logo onthulde, was het destijds niet voor iedereen een voor de hand liggende fusie. "Twee ontzettend sterke merken met hun eigen identiteit en culturen. Daarom kozen we er aanvankelijk voor beide merken overeind te houden'', vertelde de directeur.

"De afgelopen drie jaar merkten we echter dat we dichter bij elkaar lagen dan we dachten.'' Door samen door te gaan als één merk, is volgens hem sprake van een krachtigere en sterke mediaorganisatie. Dat gebeurt onder het motto: 'ontdekken, onthullen en ontketenen'.

Satirische nieuwsquiz

Tijdens de presentatie werd verder een reeks nieuwe programma's bekendgemaakt. Zo komt Sophie Hilbrand op zaterdagavond vanaf 16 september met Dwars Door De Week, een satirische nieuwsquiz met sketches, filmpjes en imitaties met onder anderen Paul Groot, Owen Schumacher, Roel Bloemen en Tim Kamps meewerken.

Verder is dit najaar de tweedelige documentaireserie In het spoor van IS te zien, waarin Sinan Can langs diverse sleutelplaatsen in de geschiedenis van IS reist. Erik Dijkstra maakte een vierdelige documentaireserie over Che Guevara, de legendarische revolutionair die in oktober vijftig jaar geleden werd geëxecuteerd. Hij reisde in zijn voetsporen en sprak familie, vrienden en vijanden van Guevara.