Programmamaker Sinan Can maakt documentaireserie over IS

"We willen ongehoorde stemmen laten horen", zei Can donderdag bij de seizoenspresentatie van BNNVARA. "Dat kan alleen als je diep die landen in gaat, zodat je op een pure en mooie manier in contact komt met de mensen daar."

Can reisde langs verschillende sleutelplaatsen in de geschiedenis van IS, bijvoorbeeld in Irak. De docureeks is in het najaar te zien.

Hotel Sophie

Verder maakt Sophie Hilbrand een nieuw programma over seksualiteit, genaamd Hotel Sophie. De eerste aflevering is op 7 september.

De presentatrice ontvangt gasten in een hotel, met wie ze praat over seksualiteit anno 2017. Elke week staat een ander thema centraal, zo werd donderdag bekendgemaakt. Zo kan een aflevering gaan over seksualiteit en opvoeding, waar een andere gaat over culturele verschillen en seksualiteit.

Vanaf 16 september komt Hilbrand op de zaterdagavond ook met Dwars Door De Week, een satirische nieuwsquiz met sketches, filmpjes en imitaties met onder anderen Paul Groot, Owen Schumacher, Roel Bloemen en Tim Kamps.

Geraldine Kemper maakt onder meer een programma over slachtoffers van seksueel misbruik, waarvoor ze met vier vrouwen op pad gaat die het misbruik willen verwerken. Misbruikt is te zien vanaf 5 september.

Spuiten en slikken

Volgende week dinsdag gaat een nieuw seizoen van Spuiten en slikken van start met onder anderen Tim Hofman, Gwen van Poorten en Jurre Geluk. Zij behandelen onderwerpen als illegale raves, straatraces en het undercover scoren van ritalin.

Risky Rivers, een programma waarin BN'ers in koppels een boot instappen, ging volgens Maxim Hartman "een stapje verder" dan De gevaarlijkste wegen van de wereld. Hartman moest samen met Ryanne van Dorst peddelen in een rivier in Nepal. "Ze stoppen ongetrainde mensen in een raft", aldus Hartman.

"Na de eerste stroomversnelling wilden we er wel bijna mee kappen”, gaf Van Dorst toe. "Maar we hebben ook wel gelachen en het was heel mooi."

De twee zijn te zien in de eerste aflevering van Risky Rivers, die op 4 september wordt uitgezonden. Ook Waldemar Torenstra en Martijn Fischer, Yuri van Gelder en Christina Curry en Evgeniy Levchenko en Inge de Bruijn stapten voor het programma in een bootje.

Pierre Bokma is komend seizoen te zien in Kanniewaarzijn, het satirische programma van Astrid Joosten. Ook Plien van Bennekom, Annick de Boer en Leo Alkemade zijn vanaf 5 september weer te zien in het BNNVARA-programma.

Radio

Bij de presentatie kwam ook de nieuwe programmering van NPO 3FM voorbij, waaruit duidelijk werd dat Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen de middagshow gaan presenteren. Het duo gaat Frank van der Lende vervangen, die een andere plaats in de programmering krijgt.

Bij de seizoenspresentatie van BNNVARA werden donderdag alle nieuwe programma's gepresenteerd. BNN en VARA, voorheen aparte omroepen, zijn sinds donderdag officieel één merk.