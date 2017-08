Oud-hockeyster Ellen Hoog zou graag meer op televisie doen

"Beetje onder druk presteren, soort van show moeten opvoeren. Heel leuk, al besef ik dat ik nog een en ander kan leren", aldus Hoog tegen het AD. "Er zijn wel ideeën en er lopen wat gesprekken. En nee, dat hoeft niet altijd sportgerelateerd te zijn. Ik heb een brede interesse."

Op de vraag of ze hockey mist antwoordt ze: "Ik had gedacht dat ik het raar zou vinden als de speelsters het veld op zouden komen en ik dan in dat hokje ernaast ging zitten. Maar het valt mee, ik mis het niet, nee. Misschien komt dat over een tijdje. Dan zal het de kleedkamerhumor zijn, of het met z'n allen toewerken naar een doel. Met onderweg lol trappen én presteren."

Na haar hockeycarrière krijgt de oud-hockeyster vaak de vraag of er al een baby op komst is. "Terwijl er nu juist een periode is aangebroken van het vrijere leven. Eindelijk meer vrije tijd, ruimte voor spontane dingen. Daar genieten we allebei van. Daar past geen baby in, nu nog niet, maar dat ik ooit graag kinderen wil, staat vast. Maar nee dus, ik ben niet zwanger."