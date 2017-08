Patricia Paay kandidaat in dirigeer-programma Maestro

De Telegraaf meldt dat Paay met haar deelname in de voetsporen van haar vader treedt. In 1965 debuteerde ze in het jazzorkest van haar vader, die later orkestleider werd van zijn eigen John Paay Orchestra. De zangeres nam in 2000 met het orkest van haar vader het album Daddy op.

Eerder zei Paay dat ze mogelijk geen werk op televisie meer zou krijgen nadat seksvideo's van de presentatrice op het internet werden verspreid. In een uitzending van Jinek begin dit jaar zei de presentatrice dat de zaak grote invloed had op haar carrière. "Ik had twee aanbiedingen, die zijn nu teruggetrokken", aldus Paay.

De opnames van de vierde reeks van Maestro beginnen in september in de Philharmonie van Haarlem. Eind oktober is de eerste uitzending van het populaire zondagavondprogramma gepresenteerd door Frits Sissing.