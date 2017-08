Irene Moors en Kees Tol presenteren show over Alzheimer

Met onder meer portretten van mensen met Alzheimer krijgt de kijker een beeld van de grote impact van de ziekte.

De gasten in de studio kunnen onder meer door uitvoering van hun favoriete liedjes en ontmoetingen met mensen dierbare momenten uit hun leven herbeleven. Wetenschappers praten over het belang van dementieonderzoek en diverse bekende Nederlanders vertellen over gevallen van dementie uit hun directe omgeving.

Tol houdt in een callcenter de stand van het aantal donateurs bij. De liveshow, die wordt gemaakt in samenwerking met Alzheimer Nederland, is te zien op zaterdag 21 oktober op SBS6.