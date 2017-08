Winston Gerschtanowitz blij dat hij quiz Mensenkennis niet zelf hoeft te spelen

"Ik zat er heel vaak naast", zegt Gerschtanowitz over de quiz, die vanaf 29 augustus te zien is.

Aan de hand van verschillende filmpjes moeten de deelnemende BN’ers inschatten hoe mensen in bepaalde situaties reageren. "Mensenkennis is iets dat we allemaal hebben als het goed is, maar hoe goed is die?", schetst de presentator de vraag die centraal staat in zijn nieuwe programma.

Gerschtanowitz heeft zich "echt verheugd" op Mensenkennis, een van de programma’s waarvan bij zijn overstap van RTL naar SBS al duidelijk was dat hij het ging presenteren. "En het heeft ook echt uitgepakt zoals ik had gehoopt."

Alle deelnemende BN’ers waren volgens de presentator "enorm fanatiek". "Niet alleen Remy Bonjasky of Rico Verhoeven, die fanatiek geboren zijn als vechters, maar ook Fred van Leer, Richard Groenendijk en ook Irene Moors."