Laura Ponticorvo maakt documentaireserie over uitlekken sekstapes

De 31-jarige Ponticorvo wil zich nu inzetten voor andere slachtoffers. "Dit is heel heftig", vertelde ze in RTL Boulevard. "Je wil niet weten hoeveel meiden slachtoffer zijn van dit enorme probleem." Ze kreeg naar eigen zeggen "zeker vier-, vijfhonderd e-mails" van andere getroffenen.

In de documentairereeks laat ze slachtoffers uitgebreid hun verhaal doen. "Ikzelf vertel ook voor het eerst mijn verhaal."

Ook via haar YouTube-kanaal wil de vlogster iets betekenen. "Ik ga bij de meisjes langs om het erover te hebben, maar ook om ze een mooie dag te geven zodat ze even alle ellende kunnen vergeten."

Ondertussen is de politie volgens Ponticorvo een stapje dichterbij degene die haar tape lekte. "Het blijkt dat er meerdere malen is ingelogd in mijn Gmail en iCloud toen ik in Italië was, dus ik kon het niet zijn. Die persoon woont in Almere. Zo ver zijn we nu, maar het is heel lastig."