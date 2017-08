Katja Schuurman vond haar zoektocht naar Osama Bin Laden te ver gaan

"Achteraf ben ik vaak te ver gegaan, zoals Osama Bin Laden zoeken in Afghanistan over wegen waar bermbommen lagen. Continu ging ik over mijn grenzen heen", zegt de 42-jarige presentatrice in gesprek met het tijdschrift Wendy.

Het BNN-programma, waarin Schuurman onder andere op zoek ging naar de Saoedi-Arabische terrorist, werd in het seizoen 2003-2004 uitgezonden. Ook voor andere programma's trok Schuurman alles uit de kast.

"Ik heb hoogtevrees, maar ik spong van de allergrootste bungeejump ter wereld. (…) Thuis stortte ik elke keer in. Zei Thijs (Römer, ex-man, red.): "Lekker. Altijd als je voor BNN op pad bent geweest, krijg ik een wrak terug."

Moeder

Maar niet alleen haar toenmalige echtgenoot tekende bezwaar aan als Schuurman te ver ging. Ook haar moeder, Sonja Bos, trad op als de situatie uit de hand dreigde te lopen.

"Het BNN-programma Try before you die wilde haar de Mont Blanc op sturen. Bij ervaren bergbeklimmers heb ik informatie ingewonnen of iemand dat zomaar kon", aldus Bos in hetzelfde tijdschrift.

Volgens de bergbeklimmers was de onderneming levensgevaarlijk. "Ik kreeg het voor elkaar dat Katja afzegde. Sophie Hilbrand nam haar plaats in. Het werd een helse tocht, want Sophie moest schuilen voor een storm. Alles voor de kijkcijfers, belachelijk."