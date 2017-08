Astrid Joosten vond Linda de Mol aanvankelijk geen goede interviewer

"In de loop der jaren is ze echter veel beter geworden. Toen dacht ik: als ze me nu nog een keer vraagt dan doe ik het. Ook omdat ik haar de laatste jaren privé beter heb leren kennen", zegt Joosten in een interview in de Vara Gids.

Joosten is volgende week dinsdag te zien in het door Linda de Mol (53) gepresenteerde programma Linda's Zomerweek. Dat is voor de presentatrice geen vanzelfsprekendheid.

"Elk seizoen belde er wel een redacteur van Linda, maar ik ben niet zo van geïnterviewd worden, tenzij ik een nieuw programma wil promoten. Ik ben geen BN'er die zich exploiteert, daarom zal je mij bijvoorbeeld ook niet in Ranking the stars zien."

'Te terughoudend'

Toch wilde ze dit seizoen wel de uitnodiging van De Mol aannemen: "Je kunt echt iets van jezelf laten zien en misschien ben ik daar de afgelopen jaren iets te terughoudend in geweest. Je krijgt anderhalf uur de tijd om iets uit te leggen, een redenering aan te gaan, iets te formuleren en te herformuleren. Dat vind ik heel aantrekkelijk."