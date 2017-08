Mindfuck en Anti Pest Club maken kans op Gouden Roos

Ook de telefilm Kamp Holland van de EO en het NPO2-programma Het Geheim van de Meester zijn in de race voor de grote onderscheiding.

Dat heeft de European Broadcasting Union (EBU), die de uitreiking organiseert, maandag bekendgemaakt. Mindf*ck is genomineerd in de categorie entertainment, waar ook onder meer de populaire competitie Britain’s Got Talent meedingt naar een beeld. Het EO-programma Anti Pest Club, waarin presentatrice Anne-Mar Zwart basisschoolklassen confronteert met pestgedrag, is genomineerd in de categorie jeugdprogramma's.

Kamp Holland dingt mee naar de prijs voor beste tv-film van het jaar. Het Geheim van de Meester, waarin Jasper Krabbé verschillende beroemde Nederlandse schilderijen uitlicht, doet mee in de categorie beste kunstprogramma. De uitreiking van de Gouden Rozen is op 19 september in Berlijn.