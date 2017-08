BBC-presentator Bruce Forsyth (89) overleden

"Met veel verdriet laat de familie Forsyth weten dat Bruce Forsyth vrijdagmiddag in het bijzijn van zijn familie en zijn vrouw overleden is", zo zegt zijn manager Ian Wilson tegen de BBC.

Wilson zei dat Forsyth ondanks zijn zwakke gezondheid zijn goede humeur en humor nooit verloor. "Een paar weken geleden kreeg hij bezoek van een vriend die vroeg wat hij de laatste achttien maanden zoal had gedaan. Hij antwoordde met een twinkeling in de ogen 'Ik ben heel erg druk geweest...met ziek zijn'.''

Forsyth begon zijn televisiecarrière in 1958 als presentator van Sunday Night at the London Palladium. Behalve als presentator was de duizendpoot ook bekend als acteur, zanger, danser en komiek.

Forsyth begon zijn lange loopbaan in de showbusiness al toen hij veertien was. Hij groeide uit tot de bestbetaalde televisiester van de BBC als gastheer van populaire shows als The Generation Game, Play Your Cards Right en The Price is Right.