Giel Beelen vertrekt na bijna twintig jaar bij 3FM

Beelen nam op 11 november 2016 al afscheid van zijn ochtendshow, die hij twaalf jaar lang presenteerde. Hij bleef echter nog wel op andere tijdstippen radiomaken voor NPO 3FM. Ook daar komt dus nu een einde aan.

"Giel is al die jaren van onschatbare waarde geweest voor 3FM, radio en het ontdekken van nieuw talent. Hij heeft heel veel radiomakers geïnspireerd. We gaan hem missen bij 3FM", zegt Jurre Bosman, directeur NPO Radio naar aanleiding van het vertrek van Beelen.

"Voor de dingen die Giel wil doen en wil maken is voor zijn gevoel geen ruimte op 3FM meer'', stelt omroep BNN-VARA in een reactie. "Giel heeft altijd wel tien ballen tegelijk in de lucht, maar neemt nu even de tijd om te kijken wat hij wil."

Het is nog niet bekend wat Beelen na zijn vertrek gaat doen. "Hij zal daar later zelf verdere mededelingen over doen", aldus de omroep.

Haarlem

Beelen begon zijn radiocarrière bij de lokale omroep Haarlem105, waar hij een kinderprogramma presenteerde. Daarna werkte hij als geluidstechnicus bij onder andere Radio 10 en Radio Noordzee. In 1997 maakte hij de overstap naar het huidige NPO 3FM. Zijn eerste programma was 's nachts te horen bij de AVRO.

In 2001 ging Beelen overdag als presentator voor de KRO werken. In datzelfde jaar werd hij ook door de omroep ontslagen nadat hij stelde dat hij het boek Mein Kampf van Adolf Hitler had betiteld als "het meest indrukwekkende boek dat hij kende".

Beelen vervolgde zijn radiocarrière daarna weer in de nacht, dit keer voor de VARA. Ook daar bleven zijn werkzaamheden niet zonder discussie. Zo riep hij luisteraars op om na de aanslagen van 11 september 2001 meelbrieven te sturen naar de KRO. De VARA besloot vervolgens om Beelen te ontslaan. In 2002 keerde Beelen uiteindelijk weer terug op de radio.

Giel in de ochtend

In de jaren daarna groeide Beelen uit tot een vast gezicht in de ochtend van 3FM. Zijn besluit om vorig jaar met de ochtendshow te stoppen, was volgens de dj vrij willekeurig. "Ik heb deze datum een half jaar geleden zomaar geroepen: 11/11 vond ik mooi klinken, en het moest ruim voor Serious Request zijn", legde hij destijds uit. De dj stelde toen wel al dat hij zijn "levenswerk" enorm zou gaan missen.

De laatste weken van Beelens ochtendshow gingen niet geruisloos voorbij. De presentator kwam negatief in het nieuws door een racistische grap over DENK-politica Sylvana Simons. Zijn excuses voor de grap - waarbij hij na een fragment met apengeluiden "rustig Sylvana" zei - vielen niet in goede aarde.

"Ik heb twaalf jaar gespeeld met vuur. Dan is het logisch dat je soms ook brandwonden oploopt", zo reageerde Beelen op de kwestie.

Frank van de Lende

Naast het vetrek van Beelen werd dinsdag ook duidelijk dat 3FM-dj Frank van de Lende moet stoppen met zijn middagshow. Hij blijft voor zover bekend wel radiomaken voor de zender, maar dan alleen in het weekend.

Woensdag werden ook nog enkele andere aanpassingen in de programmering van 3FM bekendgemaakt.