Scheidsrechter Bas Nijhuis blij met steun Johan Derksen

"Nee, dan sta ik na afloop gewoon voor de camera de pers te woord of ga ik de volgende dag gewoon naar Voetbal Inside", zegt de Eredivisie-arbiter uit Twente in een interview in Nieuwe Revu.

"Na dat duel in Groningen (ploeg speelde op 5 maart tegen Ajax, dat door het gelijkspel niet kon profiteren van de misstap van de latere kampioen Feyenoord, red.), toen ik inderdaad een strafschop had moeten geven, was dat niet anders, ook al werd me afgeraden om naar Hilversum te gaan. Dat mensen zeggen dat ik te veel de publiciteit zoek, vind ik dan ook zo'n dikke onzin. (...) Ze verwachten dat je uitleg geeft, dan doe je dat en dan nog krijg je alles over je heen."

Derksen spreekt geregeld lovende woorden over Nijhuis, daar is de scheidsrechter blij mee: "Dat is mooi. Ook voor de beeldvorming. Want vergis je niet, hè? Het is echt niet makkelijk."

Bakken

Als Nijhuis even afstand wil nemen van het professionele voetbal, kan hij zich terugtrekken in zijn eigen bakkerij. "Dat heb ik meer voor de afleiding, voor de rust. Ik vind namelijk dat mensen beter presteren als ze niet afhankelijk zijn van één ding."

Een echte bakker wil hij zichzelf echter niet noemen: "Ik stuur mijn mensen alleen maar aan. Al denken sommige klanten wel dat ik 's nachts sta te bakken. Ze weten alleen niet dat ik het meel op mijn shirt en broek er juist expres op heb gedaan."