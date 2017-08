Gaykrant maakt digitale comeback

Prummel en Otto komen met het platform omdat de emancipatie van homo's, lesbiennes en transgenders volgens hen de afgelopen jaren steeds meer onder druk staat.

"Ik vind het belangrijk dat ook nieuwe generaties beseffen hoe de homo-emancipatie zich de laatste decennia ontwikkeld heeft", zegt Prummel in een reactie.

"Met het digitale archief van de Gaykrant willen we hier een bijdrage aan leveren en een basis bieden voor nieuw onderzoek, informatie en educatie in Nederland."

'Agressie maatschappelijk issue'

"Intolerantie en agressie tegenover homo's, lesbiennes en transgenders is niet alleen een probleem voor de gay community zelf, maar een maatschappelijk issue", stelt Otto. "Dit probleem willen we duidelijk aan de kaak stellen."

De Gay Krant was een tijdschrift dat sinds 1980 maandelijks verscheen onder leiding van Henk Krol. Het ging failliet in 2013 en werd overgenomen, maar ging later toch ter ziele. Een paar jaar geleden ontstond ophef omdat Krol de Gay Krant overeind zou hebben gehouden met subsidie van de Stichting Vrienden van de Gaykrant, waar hij voorzitter van was.

Winq

Edwin Reinerie, directeur van Media Mansion, laat aan NU.nl dat de zaken iets anders liggen. Hij gaf in 2013 een tijdje de Gay Krant uit nadat hij de boedel had overgenomen van de curator. Eerst als gedrukt magazine, en later als onderdeel van zijn andere magazine Winq.

"Alle abonnees (die had ik overgenomen) kregen en krijgen nu Winq. Wie dat niet wilde, kreeg zijn geld terug", vertelt Reinerie. "Ook al geven wij Gay Krant nu niet meer uit: het is nog steeds van ons. De twee heren hebben het merk slechts ingeschreven in een register, maar daarmee ben je nog niet de eigenaar."

Volgens Reinerie mogen Prummel en Otto ook niet zomaar alle edities van de Gay Krant digitaliseren. Hij overweegt juridische stappen.