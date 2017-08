BNN en Tim Hofman doen aangifte na mishandeling

"Voor de mensen die zich afvragen of we aangifte doen: ja, deze mannen hebben Tim een gebroken kaak geslagen. Dus die doet aangifte. Net als de mensen uit zijn team en BNNVARA", zo laat de omroep weten. Donderdag, als er een nieuwe aflevering van #BOOS uitkomt, komen Tim en zijn team terug op de zaak.

Maandag liep de 29-jarige BNN-presentator de verwondingen op toen hij voor #BOOS langsging bij Hendriks in Hofman met een klacht van een jonge huurster. Het blijft nog onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld.

Behalve Tim raakte ook een cameraman gewond. Huisbaas Hendriks stelt dat Tim hem eerst probeerde te slaan en stelt ook aangifte te zullen doen.

In een promo voor de volgende aflevering zegt Hofman dat hij niet "zielig" wil doen. "Het is gewoon gebeurd. Er is heel veel gezegd in de media. Er is heel veel gebeurd. Nu is de grote vraag: wat is onze kant van het verhaal?"